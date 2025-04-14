Трамп рассчитывает на "очень хорошие предложения" по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени рассчитывает на "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме при общении с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

"Все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить гибель людей. И я думаю, что мы преуспели в этом", - отметил американский лидер. "Думаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения", - указал он.

В минувшую субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Трамп понимает суть конфликта на Украине намного лучше, чем европейские лидеры. По его словам, глава вашингтонской администрации понимает необходимость устранения первопричин конфликта для его урегулирования.