Каллас предупредила о "последствиях" для тех, кто поедет на парад Победы в Москву

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Европейский союз предупреждает о последствиях тех, кто планирует поехать на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран сообщества.

"Многие министры заявили, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия", - сказала она. Вместе с тем Каллас отметила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздновании 80-летия Победы в Москве. "Мы четко дали им это понять", - указала она.

На вопросы украинских журналистов, планируют ли лидеры ЕС поехать в Киев 9 мая, глава евродипломатии ответила, что призывает представителей всех стран объединения "как можно больше ездить на Украину, чтобы продемонстрировать европейскую поддержку", а также сделала акцент на том, что Брюссель предпочитает, чтобы такие визиты сопровождались конкретными обещаниями военной помощи.