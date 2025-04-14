Лавров: Россия ни за кем не бегает в вопросе снятия санкций

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Россия не просит отменять примененные в отношении нее санкции, не бегает ни за кем в этой связи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы, как вы знаете, мы не бегаем ни за кем, не просим отменить санкции", - подчеркнул он.

Лавров отметил, что в плане торговых связей с США "все будет зависеть от того, как это они планируют реализовывать - возобновление экономического взаимодействия". "Поскольку это экономическое взаимодействие перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там $30 млрд десять лет назад, оно заблокировано практически полностью незаконными санкциями", - указал министр.

"Никакой глобализации мировой экономики больше не существует. Она была разрушена, причем не Трампом, а Байденом, когда он применял санкции, и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики", - заключил глава российской дипломатии.