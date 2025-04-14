Каллас анонсировала 17-й пакет санкций ЕС против РФ

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Евросоюз работает над подготовкой 17-го пакета санкций в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы готовим 17-й пакет санкций, который включит теневой флот и другие элементы, чтобы внести в повестку Совета ЕС в мае", - указала она.

На вопрос о том, войдет ли в новый пакет санкций запрет на поставки сжиженного природного газа из России, глава евродипломатии заявила: "В настоящее время идут дискуссии, но вам известно, что для применения санкций необходимо согласие всех 27 стран. Но моя позиция состоит в том, что необходимо ввести как можно более мощный пакет ограничительных мер".

Последний, 16-й по счету, пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций был введен ЕС 24 февраля текущего года.