Тарифная война между США и Китаем – будет ли победитель?

Экономические отношения Китая и США напоминают сейчас поле бескомпромиссной битвы.

Еще до своего избрания Дональд Трамп угрожал Китаю введением высоких пошлин, обвиняя его в поощрении наркотрафика в США. Вернувшись в Белый дом, он ввел сначала 10% тарифы на весь китайский импорт, а месяц спустя удвоил их. Китай на первом этапе принял сдержанные меры, ограничив импорт конкретных американских товаров – угля, СПГ, нефти, сельхозтехники, автомобилей с большим объемом двигателя, агропродукции. Новый виток торгового противостояния, уже более масштабный, начался в рамках кампании Трампа по «взаимным пошлинам». В результате тарифной войны ввозные пошлины на китайские товары достигли сейчас 145%, на американский экспорт в Китай - 125%. Они стали запредельными для нормальной торговли и, вероятно, их дальнейшее повышение уже не имеет большого смысла.

Но оно возможно, поскольку у Вашингтона почти не осталось других рычагов давления на Пекин. Ранее установленные им ограничения на поставки самой высокотехнологичной продукции также достигли предела, а другие чипы Китай производит сам. Делистинг акций китайских компаний с американских бирж маловероятен, поскольку для этого отсутствуют законные причины. Крайними шагами со стороны Штатов могли бы стать: объявление запрета на проведение китайскими банками платежей через SWIFT и принуждение других торговых партнеров к прекращению сотрудничества с КНР. Однако применение подобных мер требует готовности следовать им от других государств, в частности ЕС (SWIFT). А текущая тарифная политика Трампа скорее подталкивает другие страны к торговому сближению с КНР, которая проводит гораздо более предсказуемую политику. В случае же их дальнейшего повышения они примут заградительный характер и остановят торговлю между США и КНР. А так как США и Китай являются странами с наибольшим объемом торговли в мире, это скажется на всей мировой торговле и на мировой экономике, поскольку косвенно в торговую войну будет вовлечено большинство стран мира.

Пока администрация Трампа «ставит с ног на голову международную торговлю», Пекин, пользуясь этим, укрепляет свой авторитет на международной арене. «Мы обеспечим определенность в этом неопределенном мире», заявил недавно министр иностранных дел Поднебесной Ван И. На руку таким утверждениям играет и то, что США вышли из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату. Трамп также привел в замешательство союзников претензиями на Гренландию и Канаду. А риторика властей Поднебесной, изображающая Китай жертвой американской агрессии, находит благоприятный отклик внутри страны, облегчая восприятие населением трудностей, которые может испытать экономика страны из-за тарифов и ограничений, установленных США. Подтверждает это китайский интернет, который полон разговоров о необходимости решительно сопротивляться и стоять до конца.

Оценивая последствия торговой войны, отмечу, что в 2024 г. США экспортировали в КНР товаров на сумму 143 млрд долл., 14 млрд долл. принес экспорт нефти, газа и угля и 15,3 млрд долл. - электроники и микросхем. Китай, который называют «всемирной фабрикой», экспортировал в США товаров на сумму в три раза больше (434 млрд долл.) и несмотря на сокращение общего объема торговли, смог усилить своё присутствие в ряде сегментов американского рынка. Он является крупнейшим поставщиком в США электронного и электрического оборудования (124 млрд долл.), продукции тяжёлого машиностроения, включая оборудование для АЭС и энергетики (88 млрд долл.), а также игрушек, видеоигр и спорттоваров (29 млрд долл.). Поэтому, очевиден тот факт, что США находятся в более зависимом положении.

Пекин, безусловно, осознавал неизбежность нового противостояния, анализировал слабые стороны США и тщательно готовил ответные меры. Он уже нанёс сильный, хотя и не сразу заметный удар по основному звену экспорта США – энергетике, приостановив закупки американского СПГ, нефти и угля. В прошлый раз Пекин обходил стороной СПГ американцев 400 дней и, в итоге, произошло вытеснение американских трейдеров с премиального рынка АТР. Американские эксперты также отмечают, что в условиях начавшейся торговой войны начинает разрастаться кризис и в секторе альтернативной энергетики США т.к. строительство и функционирование ветровых и солнечных электростанций на 90% зависят от поставок литий-ионных аккумуляторов из Китая. Кроме того, США сильно зависят от китайских компонентов, которые используются в продуктах, экспортируемых в США из Мексики, Вьетнама, Таиланда. Поэтому многие американские импортеры не смогут быстро найти альтернативы своим китайским поставщикам, что не оставит им иного выбора, кроме как платить пошлины. Эти дополнительные расходы проявятся в более высоких ценах для потребителей. В администрации США понимают это и пытаются скорректировать свои действия. 11 апреля было объявлено об исключениях из тарифов на смартфоны и ряд другой электронной продукции Но 13 апреля министр торговли США Говард Лутник уточнил, что будет введен «специальный целевой тариф» на смартфоны, компьютеры и другую электронную продукцию через месяц или два, наряду с секторальными тарифами, нацеленными на полупроводники и фармацевтические препараты и эти новые сборы будут находиться за пределами «взаимных тарифов».

Китай ответил на пошлины США не только повышением тарифов, но внес в чёрный список многие американские компании, не желающие экспортировать в Китай, и затормозил экспорт редкоземельных элементов, жизненно важных для производства в Штатах электроники и электромобилей. И у Китая есть мощные инструменты для обеспечения соблюдения этого запрета. Учитывая риск быть отрезанными от китайских поставок, третьи страны могут не поспешить на помощь дяде Сэму. Поэтому китайский запрет сильно ударит по Америке.

Кроме того, чтобы уменьшить воздействие тарифных мер Трампа Китай начал планомерно девальвировать юань. На прошедшей неделе его курс по отношению к доллару достиг рекордно низкого уровня после того, как Народный банк Китая установил самую низкую процентную ставку с 2023 г. И, по мнению ряда зарубежных аналитиков, Пекин может позволить юаню ещё больше ослабнуть, что смягчит влияние введенных Трампом тарифов. В то же время они не ожидают значительного ослабления валюты в долгосрочной перспективе т.к. считают, что это может стимулировать отток капитала.

Учитывая представленные факты, в The Wall Street Journal склоняются к тому, что больше шансов победить у Китая. Возникшая ситуация, как полагают в издании, является стратегическим подарком для Си Цзиньпина. «Пекин уверен, что сможет найти альтернативные источники для критически важных импортных товаров. В то же время страны, которые ранее стремились укрепить свои экономические связи с США для противодействия влиянию Китая, теперь оказываются под давлением, например, Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины, Япония и Южная Корея, что ставит под угрозу усилия Вашингтона по созданию экономического и стратегического блока, способного противостоять Пекину», - говорится в материале издания. И чтобы избежать этих осложнений Вашингтон, по заявлению министра торговли США Лутника, начал вести с Пекином «мягкий диалог» через посредников.