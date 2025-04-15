Уиткофф: США продвигаются вперед в переговорах с Россией по Украине

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Соединенные Штаты продвигаются вперед в переговорах с Россией, посвященных заключению сделки по Украине. Такой оценкой поделился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

У него поинтересовались, уверен ли он в том, что намечается сделка с РФ по Украине. "Вы использовали очень хорошее слово - намечается. Да, я уверен. Я провел уже три встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Последняя встреча продолжалась около пяти часов, в кабинете также присутствовали два его ближайших советника - помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Это была важная встреча", - сказал Уиткофф.

По его словам, прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры позволили ему понять, что "Путин хочет постоянного мира". Он назвал центральным вопросом урегулирования конфликта "так называемые пять территорий (Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области)", отметив, что разрешение конфликта не ограничивается этим.

"Есть еще протоколы безопасности, есть пятая статья договора НАТО о коллективной безопасности, есть множество связанных с этим деталей. Это сложная ситуация, в основании которой находятся действительно проблемные события, произошедшие между двумя странами", - сказал спецпосланник Трампа.

Президент РФ провел встречу с Уиткоффом в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге 11 апреля. Их общение проходило в закрытом режиме и продолжалось более четырех часов.