Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном

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Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном и параллельно распустить Минскую группу ОБСЕ. С соответствующим заявлением выступил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы понимаем предложенную Азербайджаном повестку по роспуску Минской группы ОБСЕ. Если мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта, то зачем нужен формат, который занимается его урегулированием? Но Минская группа ОБСЕ де-факто имеет более широкий контекст, и мы хотим убедиться, что Баку не расценивает этот шаг как шаг к закрытию конфликта на своей территории и переносу его на Армению. Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один день", - указал Пашинян.

Вместе с тем, по его словам, требование Азербайджана изменить конституцию необоснованно, так как решением КС республики главный закон страны "не содержит территориальных претензий в отношении Баку". Премьер еще раз подтвердил готовность подписать мирное соглашение и подчеркнул, что "народы Армении и Азербайджана заслуживают мира, а не войны".

Некоторое время назад в Баку заявили, что для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и исключить из текста основного закона ссылку на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание о Нагорном Карабахе.