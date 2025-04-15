Володин считает, что Каллас нужно отдать под трибунал ООН

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Главу европейской дипломатии Каю Каллас нужно отдать под международный трибунал ООН. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Европейского союза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в сообщество, потребовав от них отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы. Заявление Каллас - неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", - указал он.

Володин отметил, что мир, спасенный советским многонациональным народом ценой 27 млн жизней, а также странами антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия, потерявшие свыше 800 тыс. человек, должен всегда помнить и чтить память о них.

"Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной - осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем. Если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было", - почеркнул он.