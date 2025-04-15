Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии 15 апреля отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня к рублю перешел к снижению после роста в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,28% - до 2 827,51 и 1 076,18 пункта соответственно. Курс юаня к рублю рос на 2,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,224 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 831,82 пункта (+0,43%), индекс РТС составлял 1 077,82 пункта (+0,43%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и составлял 11,178 рубля (-1,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.