Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 2 тыс. га

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Площадь лесных пожаров в Бурятии, где установилась аномально жаркая для нынешнего времени года погода, увеличилась за сутки с 1,6 тыс. га до 2 тыс. га. Об этом информировали в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Во вторник утром действуют 10 лесных пожаров в Еравнинском и Тункинском районах на общей площади 2 066 га. С огненной стихией сражаются 262 человека из числа лесной охраны, Авиалесоохраны и привлеченных граждан. Привлечено 49 единиц лесопожарной техники. Угроза населенным пунктам отсутствует", - говорится в сообщении.

За 14 апреля зафиксировано возгорание в Тункинском национальном парке - на территории Аршанского инспекторского участка. Пожар локализован на площади 32 га.

В ближайшие дни в регионе ожидается неустойчивая погода с порывами ветра до 24 м/с. Спасатели призвали местное население и гостей республики соблюдать правила безопасности, не разводить костры.

В Бурятии в настоящее время действует особый противопожарный режим. Доступ в леса ограничен, использование открытого огня запрещено.