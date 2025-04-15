Вэнс считает абсурдом утверждение Зеленского о поддержке США в адрес РФ

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что Вашингтон принял сторону России.

"Абсурдно, что Зеленский говорит американскому правительству, благодаря которому сегодня держится все его правительство и военные усилия, что мы каким-то образом заняли сторону России", - отметил он.

Такую риторику Вэнс охарактеризовал как "очевидно непродуктивную". По его словам, для урегулирования конфликта нужно понять стратегические цели обеих сторон.

Некоторое время назад Зеленский в интервью CBS отметил, что Вэнс "каким-то образом оправдывает действия" РФ.