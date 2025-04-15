Песков: в Москве 9 мая рады видеть всех, кто готов разделить "радость этого дня"

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Кремль примет 9 мая на параде Победы в Москве всех, кто готов разделить этот важный день с Российской Федерацией. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира", - отметил представитель Кремля.

Он также выразил уверенность, что это необходимо для "будущего всего мира и особенно Европы".