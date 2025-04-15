Суточные потери ВСУ в Курской области оставили до 200 военнослужащих

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили до 200 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, 2 боевые бронемашины, 13 автомобилей, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также 2 артиллерийских орудия и миномет", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2 270 боевых бронемашин, 2 717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 10 транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, уточнили в МО РФ.