Сотрудники МЧС РФ завершили работу в Мьянме после землетрясения

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Сотрудники МЧС РФ завершили спасательную операцию в Мьянме. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

"Аэромобильная группировка МЧС России завершила международную спасательную операцию в Республике Союз Мьянма", - говорится в сообщении. Уточняется, что последняя группа из 50 спасателей и медиков возвращается в Москву на борту самолета Ил-76.

Согласно данным пресс-службы, за время работы специалистов МЧС в Мьянме было обследовано 130 тыс. кв. метров завалов. В регион доставлено 157,5 т гуманитарной помощи для местных жителей.

"За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь 508 местным жителям, включая 94 детей", - указали в МЧС.