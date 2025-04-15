Глава МИД РФ не согласился с Токаевым о праве на территориальную целостность

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Глава МИД РФ Сергей Лавров не согласился с позицией президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что право на территориальную целостность должно преобладать над правом наций на самоопределение.

"Я с ним не согласен. Мы потом аргументировали нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на тeрриториальную цeлостность", - сказал российский министр в интервью газете "Коммерсантъ", отметив, что помнит это выступление Токаева.

Лавров напомнил о необходимости уважения Устава Организации и привел пример деколонизации. "Ровно то, что было отражено в Дeкларации о принципах отношeний между государствами, там это и произошло. А именно: тeрриториальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной тeрритории", - указал он.

По словам главы российской дипломатии, ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживавший на той территории, которую эти колонизаторы захватили, выделив при этом Париж, Лиссабон, Мадрид и Лондон. На его взгляд, здесь не нужны доказательства и обратил внимание, что "процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН".