В каждом пункте сдачи ЕГЭ будут присутствовать представители родителей

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Представителей родителей будут приглашать в каждый пункт сдачи ЕГЭ, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена. Об этом информировали в пресс-службе Рособрнадзора, ссылаясь на руководителя ведомства Анзора Музаева.

"Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором, при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Ряд этих решений реализован уже в 2025 году", - указал Музаев.

Вместе с тем, по его словам, в каждом экзаменационном пункте теперь будут находиться представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортных условий в ходе проведения экзамена.