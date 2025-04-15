Стоимость авиабилета из Москвы в Сухум может составить 13 тыс. рублей

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Стоимость билетов на рейсы авиакомпании "ЮВТ аэро" между Москвой и Сухумом составляет от 13 до 30 тыс. рублей в одну сторону. Соответствующее сообщение размещено на сайте авиакомпании.

Ранее Минтранс РФ информировал о начале продаж авиабилетов из России в Абхазию. Прямые перелеты будут возобновлены 3 мая. Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам, передает ТАСС.

По данным на сайте авиакомпании, через два часа после открытия продаж билеты по минимальному тарифу "Лайт" на 3 мая были распроданы. Стоимость билетов на эту дату по тарифам "Опиум" и "Премиум" составляет 17,5 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно. Билеты по минимальному тарифу на 10, 17, 24 и 31 мая могут обойтись в 13 тыс. рублей, по тарифу "Опиум" - в 17,5 тыс. рублей, и "Премиум" - 30 тыс. рублей. В стоимость билета входит место багажа весом до 10 кг и 5 кг ручной клади.

При этом для детей в возрасте от 2 до 12 лет предусмотрена скидка 50%. На маршруте задействованы 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200, уточнили в авиакомпании.