Политолог Смолин: Бундесверу не выгодно передавать крылатые ракеты Украине

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в мае, как ожидается, возглавит новое правительство Германии, допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе.

"Да, я говорил это именно так, как это подразумевается - мы не будем сами вступать в эту войну, но мы снабдим украинскую армию таким оружием", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, придерживается ли он до сих пор позиции о необходимости поставки ракет Taurus Украине.

Политик уточнил, что он пойдет на такой шаг лишь по согласованию с европейскими партнерами. "Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы, также и американцы. Это должно быть согласовано, и когда это будет согласовано, Германия должна будет участвовать в этом", - пояснил Мерц.

Он отметил, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте он упомянул Керченский мост.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как напомнил 28 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Позиция исполняющего обязанности канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу возможной передачи Киеву крылатых ракет Taurus не изменилась. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Ранее Шольц неоднократно выступал против поставок Taurus. Он обосновывал отказ тем, что, по его мнению, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.

"И изменения его позиции по этому вопросу не произошло", - подчеркнул представитель кабмина. В свою очередь представитель Минобороны ФРГ Натали Еннинг отметила, что ведомство не собирается спекулировать на данную тему.

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике лидера немецких консерваторов, вероятного нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его заявление о возможной передаче Киеву крылатых ракет Taurus.

"Тот, кто хочет втянуть Германию в войну с Россией вместо того, чтобы поддержать перспективы по достижению мира на основе компромисса, совершенно не подходит на роль канцлера и представляет угрозу для нашей стран", - написала она в соцсети X.

Исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) скептически оценил заявление лидера Христианско-демократического союза, вероятного будущего канцлера Фридриха Мерца о возможной передаче Киеву крылатых ракет Taurus.

Как передает агентство DPA, на конференции СДПГ в Ганновере Писториус обратил внимание на то, что существуют аргументы в пользу поставок такого оружия Украине, но имеется и "много аргументов, хороших аргументов против".

Комментируя слова Мерца о том, что ракеты можно было бы передать при условии согласования с союзниками в ЕС, он отметил: "Я не знаю ни одного европейского партнера с такой системой". "Так что с согласованием тот еще вопрос", - добавил Писториус, который, по оценке наблюдателей, сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве Германии.

Профессор МГИК, кандидат исторических наук Михаил Смолин отмечает в этой связи, что «пока Мерц - человек не вполне официальный, и таких заявлений мы слушали уже немало. А с другой стороны, нет консолидированного мнения в ЕС, насколько надо осуществлять такие поставки Украин, в связи с изменением американской политики в отношении киевского режима. Поэтому я думаю, что это надо воспринимать как декларацию скорее для внутреннего европейского пользования потому, что по большому счету для немецких Вооруженных Сил такая большая трата боеприпасов и высокотехнологических средств как ракеты «Таурус» мне представляется невыгодным. Решение такого вопроса представляется на сегодняшний день достаточно затруднительным».

Эксперт полагает, что «европейцам хотелось бы, чтобы Украина еще повоевала хотя бы год-полтора, ослабив российские ВС. А европейцы за это время могли бы каким-то образом консолидировать свое представление об их будущем. Но США уже надоело все это финансировать, и при Трампе главная задача - возвращение госдолга. Госдолг у США огромный, и ему надо решать проблемы не дополнительных трат, а наоборот думать о дополнительных доходах. А Украина пока не собирается подписывать договоренности о недрах и ничего не собирается отдавать, поэтому у США здесь более трезвая позиция, и им раньше, чем ЕС надоело тратиться на Украину. Но европейская гонористость в поддержке Украины долго не сохранится потому, что финансировать Киев в одиночку некоторым странам ЕС будет практически невозможно».