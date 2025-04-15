Путин указал на риски торможения строительства жилья в России

© ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, выразил опасение, что сектор жилищного строительства может притормозить.

"Сегодня с учетом нынешней конъюнктуры и макроэкономической ситуации имеются риски торможения. В целом по стране уже свыше 2 тыс. проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев", - указал он.

Глава государства обратил внимание, что застройщики сталкиваются со снижением спроса, добавив, что он при этом падает из-за дорогой стоимости кредита. "Растет и стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне запуск новых проектов также уменьшился на 23% относительно предыдущего года", - подчеркнул он.

Путин также отметил, что устойчивости девелоперского бизнеса угрожает рост долгов застройщиков. На его взгляд, есть риски "вплоть до ухода с рынка". Такая ситуация "может повлечь за собой сокращение занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", заметил он. "Правительству во взаимодействии с Банком России нужно принимать адекватные ситуации меры", - сказал он.

Президент заявил, что понадобится разработать и программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства объектов, в первую очередь, в малых городах. "Здесь, конечно, нужна поддержка государства, со сроком ввода этих объектов в малых городах в эксплуатацию в 2026 году", - подытожил российский лидер.