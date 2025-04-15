Посол КНР: американские санкции мешают развитию отношений Китая и России

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Санкции США по отношению к финансовым расчетам препятствуют развитию отношений между Россией и Китаем, но страны преодолеют их. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в рамках Евразийского нефтегазового форума.

"Санкции очень нам мешают, на мы все-таки рано или поздно их преодолеем", - сказал при общении с журналистами.

Ханьхуэй отметил, что Москве и Пекину нужно урегулировать вопрос взаиморасчетов - в частности, рассматривается использование аналога SWIFT для этих целей. "Между двумя крупными соседними странами мы можем найти много эффективных мер для урегулирования таких проблем", - указал он.

По словам дипломата, у ряда компаний сохраняются сложности при расчете за энергоресурсы из России, так как "некоторые каналы все-таки заблокировали".

Вместе с тем он подчеркнул, что США не смогут повлиять на российско-китайские отношения. "Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на развитие наших отношений, но ему не удастся", - заключил посол.