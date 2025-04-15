Президент РФ поручил навести порядок с допкомиссиями для ипотечников

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Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета дал поручение навести порядок в области взимания дополнительных банковских комиссий с ипотечных заемщиков.

По его словам, "ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается".

Глава государства отметил, что далеко не все имеющие право на ипотечные кредиты по льготам решаются их взять. "Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%", - подчеркнул он.

"Здесь, безусловно, необходимо навести порядок", - призвал Путин, обратив внимание, что государство предоставляет банкам ресурсы на выдачу таких кредитов.