Путин призвал не снижать темпы ремонта автодорог в России

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Темпы обновления дорог нельзя замедлять ввиду их износа в условиях российского климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

"Дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта. В этой связи нельзя замедлять набранные темпы, и важно решать поставленные в этой сфере задачи эффективно и качественно", - подчеркнул он.

Путин отметил, что сегодня на территории России "в нормативном состоянии находится около половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях".

Вместе с тем, по его словам, развитие и обновление дорожного полотна является одним из направлений нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Этот национальный проект также предполагает дальнейшее развитие общественного транспорта. "В его парке по меньшей мере 85% машин должны быть современными, удобными, экологичными и безопасными для граждан", - указал российский лидер.