Минниханов призвал распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет

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Семейную ипотеку нужно распространить на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов специальной военной операции (СВО). С такой инициативой выступил глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов.

"Просим рассмотреть распространение условий семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов СВО", - сказал он в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.