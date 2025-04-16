Белый дом пригрозил пошлинами до 245% на импорт из КНР

© Cheng Xin/ Getty Images/ТАСС

Американская администрация может обложить импорт из Китая пошлинами в размере 245% ввиду обострения торгового противостояния между странами. Такое заявление распространила пресс-служба Белого дома.

В заявлении содержится напоминание о том, что в начале месяца президент США Дональд Трамп применил пошлины в размере 10% в отношении всех стран и индивидуальные повышенные тарифы для государств, "с которыми у США самый большой торговый дефицит". Так американский лидер намеревался "уравнять условия игры и обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов".

Впоследствии, как отмечается, более 75 стран мира "уже вышли на переговоры" с США с целью урегулировать ситуацию и "заключить новые торговые сделки".

"На фоне этих обсуждений введение индивидуальных тарифов приостановлено для всех стран, за исключением Китая, который применил встречные меры. В этой связи теперь ему грозят пошлины в размере до 245% на импорт в США", - следует из заявления.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля глава вашингтонской администрации заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин в отношении ряда стран и территорий. В этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Параллельно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Так, общая пошлина на товары из КНР сегодня достигает 145%.