Bloomberg: рубль превращается в самую доходную валюту

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Российский рубль с начала года укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара США в условиях новых американских пошлин. Об этом со ссылкой на данные экономистов пишет агентство Bloomberg.

"В отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления по причине оттока капиталов, который спровоцирован уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов", - отметила экономист T-Investments Софья Донец.

Как заявил руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко, наблюдаемая оттепель в отношениях между Москвой и Вашингтоном также сыграла свою роль в увеличении привлекательности российской валюты для инвесторов. "На нынешнем этапе нет четких причин для ослабления рубля", - сказал он, отметив, что поддерживающие рубль факторы, по всей видимости, сохранятся в дальнейшей перспективе.

Согласно данным Банка России, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте вырос на 7,1% по сравнению с месяцем ранее. В годовом выражении за январь - март курс вырос на 19,2%.