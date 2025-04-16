Премьер Ирака направил президенту Сирии приглашение на арабский саммит в Багдаде

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани направил официальное приглашение президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа для участия во встрече лидеров арабских государств, которая состоится 17 мая в Багдаде. Об этом заявил глава иракского правительства в ходе выступления в городе Сулеймания.

"Я направил приглашение сирийскому президенту аш-Шараа участвовать в арабском саммите в Багдаде", - цитирует ас-Судани телеканал As-Sumaria.

По его мнению, предстоящая встреча в верхах свидетельствует о "возвращении Ирака на региональную и международную политические арены".