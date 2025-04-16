ВЦИОМ: большинство жителей России считают себя счастливыми

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, около 80% жителей России считают себя в той или иной степени счастливыми.

"В ходе мартовского опроса в целорм назвали себя счастливыми восемь из десяти россиян, в том числе абсолютно счастливыми - 36% сограждан. Последний раз аналогичный уровень абсолютного счастья был зафиксирован в июне 2024 года", - следует из материалов исследования.

Так, индекс счастья составил 61 пункт из возможных 100. В марте прошлого года показатель был немного выше и находился на отметке в 70 пунктов.

Индекс строится на основе вопроса "В жизни бывает всякое - и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?" и рассчитывается как разница суммы положительных и отрицательных ответов. Индекс может варьироваться от минус 100 до 100 пунктов.