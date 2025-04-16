Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 16 апреля отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня к рублю перешел к снижению после роста в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,33%, до 2 796,25 пункта, индекс РТС - на 0,33%, до 1 070,32 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи демонстрировал рост на 4,45 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,273 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 800,93 пункта (-0,16%), индекс РТС составлял 1 072,11 пункта (-0,16%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению и составлял 11,2225 рубля (-0,55 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.