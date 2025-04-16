Фон дер Ляйен полагает, что Запада в его прежнем виде не существует

© AP Photo/ Pascal Bastien/ТАСС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что Запад в его прежней форме прекратил свое существование. Так она ответила во вторник на вопрос газеты Die Zeit, стал ли теперь Европейский союз новым лидером западного мира.

"Запада в том виде, в котором мы его знали, больше не существует. Мир превратился в глобус, в том числе и в геополитическом плане, и сегодня наши сети дружбы охватывают весь земной шар, как вы можете наблюдать на примере дебатов о пошлинах", - отметила фон дер Ляйен.

В контексте вопроса издания о возможном окончательном расхождении ЕС и США она выразила уверенность в сохранении двусторонней дружбы и назвала себя "большим другом Соединенных Штатов и убежденным атлантистом", одновременно подчеркнув и важность развития отношений с другими партнерами.