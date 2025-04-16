Васильев отметил, что экзамены для мигрантов принесли казне 2,5 млрд рублей

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Сдача мигрантами экзаменов по русскому языку принесла в бюджет России дополнительно 2,5 млрд рублей. На это обратил внимание глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев в ходе коллегии Федерального агентства по делам национальностей.

"Мы получили 2,5 млрд дополнительных средств за сдачу экзаменов иностранными гражданами. 2,5 млрд пришли в казну, которые до этого шли на коррупцию", - указал он.

Что касается в целом ситуации в этой сфере, парламентарий отметил, что "самая большая болезнь - не в миграции, а в криминальной ее части". "С ней надо бороться", - подчеркнул он.