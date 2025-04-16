В России могут вернуть для водителей скидку в 50% за оперативную оплату штрафов

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил проект закона, которым предлагается предоставлять водителям скидку в 50% за уплату штрафа в течение 20 дней после нарушения ПДД, сообщает ТАСС.

В настоящее время размер такой скидки составляет лишь 25%. С начала 2025 года она была уменьшена с 50%.

"Не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 50%, при оплате в период с 21-го дня и не позднее 30-го дня со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа - в размере 75% от суммы наложенного штрафа", - следует из текста документа.

Нилов считает, что возврат к скидке в размере 50% позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания. "Изначально главной причиной введения такой скидки было стимулирование автовладельцев на быструю оплату штрафов, за счет чего государство сокращает свои расходы на административные и судебные издержки", - сказано в пояснительной записке.