Стоимость нефти Brent на ICE перешла к росту

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE в Лондоне демонстрирует рост более чем на 1%.

Такая динамика фиксируется на фоне заявления ОПЕК о том, что организация получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от семи стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане.

По состоянию на 09:50 мск, до публикации сообщения ОПЕК, стоимость Brent опускалась на 1,33% и торговалась на уровне $63,99 за баррель.

К 11:43 мск фьючерс на Brent перешел к росту и находился на отметке в $65,55 за баррель (+1,08%), фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года рос на 1,73% и составлял $62,17 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

По данным ОПЕК, в целом указанные страны должны будут с апреля текущего года по июнь 2026 года компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 млн б/с. По сравнению с предыдущим графиком совокупный объем компенсаций сверхдобычи с апреля 2025 года по июнь 2026 года вырастет на 568 тыс. б/с.

3 апреля восемь стран ОПЕК+, взявшие на себя обязательства по добровольному сокращению добычи нефти на 2,2 млн б/с с начала прошлого года, провели онлайн-встречу. По ее итогам было принято решение ускорить увеличение добычи нефти до 411 тыс. б/с в мае вместо ранее запланированных 135 тыс. б/с.