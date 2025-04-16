Каллас считает, что Израиль "перешел все границы" в Газе

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Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас высказала мнение, что Израиль "перешел все границы" в своей самозащите. По ее словам, Евросоюз утвердил новый пакет помощи палестинцам размером €1,6 млрд.

"Израиль имеет право на самооборону, но недавние события говорят о том, что были перейдены все границы. Человеческие жертвы огромны", - сказала Каллас в интервью газете La Repubblica.

Она отметила, что безопасность Израиля не может обеспечиваться без соблюдения прав палестинцев, поэтому в сообществе поддерживают формулу двух государств.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.

Ежедневно в результате израильских рейдов в секторе Газа гибнет гражданское население, включая детей. Оказание гуманитарной помощи палестинцам затруднено.