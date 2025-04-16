Бессент: американские пошлины на товары из Китая в 145% не являются окончательными

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Импортные пошлины США на товары из Китая в размере 145% не являются окончательным и долгосрочным решением для торговой политики в отношении КНР. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью порталу Yahoo! Finance.

"Я считаю, что никто не думает, что пошлины в 145% твердая история на долгосрочную перспективу. Но президент - Трамп, я не собираюсь раскрывать его переговорную стратегию. Я думаю, что президент Трамп сохраняет все возможности открытыми", - отметил министр.

Он сравнил нынешнее положение Трампа с ситуацией, в которой оказался президент США Рональд Рейган в 1980-х годах, когда крупнейшим экономическим соперником Америки была Япония. Тогда Соединенным Штатам удалось заключить с японским руководством выгодную для себя сделку. Текущая ситуация, по словам Бессента, отличается тем, что Япония и Европа как соперники оставались при этом военными союзниками Вашингтона. "Сегодня впервые наш наиболее крупный экономический соперник Китай выступает еще и в качестве нашего военного соперника", - обратил внимание он.

Бессент также подчеркнул, что США считают экономическую политику Пекина в отношении себя несправедливой и обрисовал идеальный исход переговорного процесса. "Они перебалансируют экономику в сторону большего потребления, сократят государственные субсидии для промышленности. В США потребление немного меньше, мы вернем производственную базу в страну, и вместе это очень хорошо сработает симметричным образом", - указал он.

Вместе с тем министр заметил, что пока китайская сторона не проявляет интереса к такому видению двусторонних торговых отношений, при этом назвал реальным достижение определенного соглашения на основе взаимного уважения.