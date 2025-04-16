Финляндия решила не открывать границу с Россией

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Правительство Финляндии приняло решение оставить границу с Россией закрытой. Соответствующее заявление размещено на сайте финского кабмина.

"Правительство подтвердило намерение оставить закрытыми переходы на восточной границе. В среду, 16 апреля, правительство приняло решение оставить закрытыми пограничные переходы и централизовать прием заявлений на убежище. Решение действует до дальнейшего уведомления", - следует из текста документа.

Финляндия в ноябре 2023 года закрыла автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение Хельсинки о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе.