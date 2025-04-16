Кремль не готов назвать точный час окончания моратория на удары по энергетике

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Кремль к настоящему моменту не готов назвать точный час окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем вас информировать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Мораторий действует с 18 марта. Он был согласован после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Мораторий распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия, нефтегазопроводы и нефтехранилища, включая насосные станции. Кроме того, в списке значатся вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура.

Представитель Кремля отметил, что Киев не соблюдал и не соблюдает мораторий. "Нам наносились и наносятся попытки ударов по нашей энергетической инфраструктуре", - подчеркнул он.