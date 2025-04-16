Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

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Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 300 за тройскую унцию.

По состоянию на 7:55 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,81% и торговалась на уровне $3 302,7 за тройскую унцию. К 8:10 мск цена драгметалла ускорила рост и находилась на отметке в $3 304,8 за унцию (+1,87%), свидетельствуют данные площадки.