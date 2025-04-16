Bloomberg: США сократили требования к Украине за помощь до $100 млрд

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США сократили требования к Украине по компенсации за предоставленную ранее помощь с $300 до $100 млрд. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа по итогам переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе снизила оценку объемов помощи, переданной Киеву, с $300 млрд примерно до $100 млрд. Так, эта цифра приблизилась к согласованной с Украиной и составляющей около $90 млрд, следует из публикации.

По данным агентства, администрация Трампа оказывает давление на Киев, требуя соглашения о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, в том числе в сфере минералов и инфраструктуры. Вашингтон рассматривает это в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной при предыдущем американском лидере Джо Байдене.

Как отмечает источник, переговоры между техническими группами США и Украины в пятницу и субботу были конструктивными, при этом Вашингтон по-прежнему воспринимает сделку как возможность возместить расходы за счет прибыли от фонда, размер которого в последнем проекте по-прежнему не называется.

Вместе с тем администрация Трампа неохотно обещает будущие инвестиции в фонд и откладывает обсуждение данного вопроса, продолжая настаивать на том, что военная помощь США Украине должна рассматриваться как вклад в фонд. Украинская сторона, в свою очередь, всячески пытается отговорить Вашингтон от такого подхода.

Ранее Трамп утверждал, что Соединенные Штаты потратили на помощь Украине свыше $300 млрд.