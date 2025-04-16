Вильфанд: в Москве побит температурный рекорд 1920 года

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В Москве на станции ВДНХ зафиксирован новый температурный рекорд для 16 апреля, значение составило 21,2 градуса со знаком плюс. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1920 году - 21 градус тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На станции ВДНХ зарегистрирован новый температурный рекорд для 16 апреля, температура поднялась до плюс 21,2 градуса. Предыдущий рекорд отмечался 105 лет тому назад, в 1920 году рекордное значение составляло плюс 21 градус", - сказал он в беседе с ТАСС.

Метеоролог уточнил, что такое экстремальное значение не опасно. "Как правило, под словом "экстремальный" подразумевается что-то плохое, а здесь, на мой взгляд, такие положительные значения температуры воспринимаются с огромным удовольствием. Этот экстремум не вреден", - отметил он.