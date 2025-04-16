Фицо не намерен 9 мая ехать в Киев вместо Москвы

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая планирует поехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом, но может направить делегацию и в Киев, если там будут организованы памятные мероприятия.

Некоторое время назад глава дипслужбы ЕС Кая Каллас предостерегла политиков от поездок в Россию на 9 Мая. Вместе с тем она призвала европейских лидеров посетить в этот день украинскую столицу.

"Я не могу быть сразу в двух местах. Я буду 9 мая в Москве", - заявил Фицо при общении с журналистами в рамках визита в Хорватию.

Кроме того, по его словам, Словакия может направить государственную делегацию в Киев, если там будут проводиться какие-либо памятные мероприятия.