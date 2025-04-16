Суточные потери ВСУ в Курской области составили до 160 военнослужащих

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили до 160 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронемашины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 74 610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 272 боевые бронемашины, 2 722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 57 единиц инженерной и другой техники, информировали в МО РФ.