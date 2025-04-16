Костин прогнозирует ускорение дедолларизации

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В ближайшее время темпы отказа от доллара в международных расчетах будут ускоряться. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, имеющийся механизм международных расчетов трансформируется с развитием цифровых систем и под влиянием политики использования доллара в качестве оружия, которую проводила администрация предыдущего президента США Джо Байдена.

"Поэтому отход от доллара, в том числе и с использованием цифровых методов и с использованием национальных валют, - этот процесс в ближайшее время будет ускорен", - отметил банкир.

Он также обратил внимание, что все больше стран видят риски в условиях зависимости от американской валюты.

Кроме того, новые пошлины США окажут негативное влияние на экономику России и мира, подчеркнул Костин. "Сегодня настолько взаимозавязана вся мировая экономика, что если плохо в каких-то других регионах, как правило, это может сказаться и на России", - указал он.

Вместе с тем глава ВТБ подчеркнул, что российская экономика имеет прочные основы, и при всех нынешних нагрузках в стране отмечается здоровая макроэкономическая ситуация. "Я думаю, экономика выдержит и эти удары", - добавил он.