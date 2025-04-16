Байден выступил с первой публичной речью после завершения своего президентского срока

© Eileen T. Meslar/ Chicago Tribune/ TNS/ ABACA via Reuters Connect/ТАСС

Экс-президент США Джо Байден впервые после окончания срока на высшей государственной должности выступил с речью в Чикаго (штат Иллинойс). Трансляцию вели американские телеканалы.

Политик принял участие в конференции неправительственной организации ACRD, которая оказывает юридическую помощь людям с инвалидностью. Байден говорил около 30 минут и ни разу не упомянул имя нынешнего американского лидера Дональда Трампа, хотя и подверг критике политику его администрации в сфере соцобеспечения.

Вместе с тем он обратил внимание аудитории на раскол общества в Соединенных Штатах, подчеркнув, что дальше так продолжаться не может.

20 января 82-летний Байден уступил президентский пост Трампу. Он был хозяином Белого дома в период с 2021 по 2025 год.