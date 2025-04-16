ТАСС: экс-губернатор Курской области Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве

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Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"В отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они задержаны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

Смирнов возглавлял регион в период с 16 сентября по 5 декабря 2024 года. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. С 3 ноября 2018 года Смирнов занимал пост заместителя губернатора Курской области, с 16 марта 2021-го был первым замом губернатора региона, а с августа 2022 года - председателем правительства области. Дедов был назначен врио первого вице-губернатора - председателя правительства Курской области 20 мая, а 27 декабря он также покинул пост по собственному желанию.

В декабре прошлого года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) были арестованы гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. Согласно материалам следствия, ущерб бюджету области из-за мошеннических действий при возведении фортификационных сооружений составил порядка 800 млн рублей.