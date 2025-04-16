В ЕК рассчитывают, что Вучич не поедет в Москву на 9 Мая

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Еврокомиссия рассчитывает, что президент Сербии Александар Вучич не поедет в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, но "не может наказать" премьера Словакии Роберта Фицо за то, что он будет присутствовать на праздновании 9 мая. С таким заявлением выступила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз, которая предполагает, что она должна разделять позицию и ценности сообщества, в этой связи Еврокомиссия ожидает, что Сербия будет следовать политике Евросоюза", - отметила она, комментируя планы Вучича посетить Россию 9 Мая.

На вопрос о том, планирует ли Еврокомиссия "наказать" Фицо, который намеревается посетить Москву, Хиппер ответила, что "не Еврокомиссии наказывать глав государств и правительств ЕС".

Некоторое время назад глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель требует от стран - кандидатов на присоединение к сообществу отказаться от поездок в Москву на 9 Мая. Вместе с тем она призвала как можно больше европейских лидеров посетить в этот день в Киев.

Одним из условий членства в Евросоюзе является требование к странам - кандидатам поэтапно привести свою внешнюю политику в полное соответствие с политическим курсом объединения, несмотря на то, что кандидаты на вступление в ЕС не могут влиять на его формирование.