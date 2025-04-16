Песков: Киев пытается сохранить свою ненадежную конструкцию, продлевая мобилизацию

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Киевский режим, продлевая всеобщую мобилизацию, пытается сохранить свою шаткую конструкцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Разумеется, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию", - сказал он, комментируя продление на Украине мобилизации и военного положения.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, Украина сама себе запретила переговоры с Россией и не торопится менять это решение.

"Киевский режим по-прежнему имеет самозапрет на ведение каких-либо переговоров. Документально это запрещено президенту Украины", - указал он.

Ранее 16 апреля Верховная рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Кроме того, она одобрила продление военного положения. Это было 15-е голосование в парламенте по продлению указанных режимов.