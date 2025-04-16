ФСБ предотвратила террористический акт в Пятигорске

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ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержан готовивший его уроженец Центральной Азии. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

"Террорист планировал совершить террористическую акцию в одном из досуговых центров. После проведения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано", - говорится в сообщении. По месту его проживания найдены и изъяты бутылки с зажигательной смесью.

По данным ЦОС, злоумышленник, являющийся участником запрещенной в РФ международной террористической организации, успел провести разведку местности, купил оружие и компоненты для изготовления самодельных зажигательных смесей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта") УК РФ.