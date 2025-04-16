В Литве запретили прием в военную академию граждан России и Белоруссии

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Граждане Литвы со вторым гражданством отнесенных Вильнюсом к недружественным странам России, Белоруссии и Китая не смогут учиться в Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства республики, информировала пресс-служба кабмина.

"По ходатайству руководства академии изменен ее устав, запрещающий теперь прием для обучения граждан недружественных стран. На сегодняшний день это касается России, Белоруссии и Китая", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что поступающие в вуз и его курсанты обязаны уведомлять начальство о ситуации с гражданством. Скрывшие наличие такого двойного гражданства подлежат исключению. Они также должны будут компенсировать расходы по обучению в академии.

Кроме того, автоматическому исключению будут подлежать те, чьи страны литовское правительство вновь добавит в список недружественных.