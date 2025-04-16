Путин отметил, что многие страны хотят сотрудничать с Россией в космосе

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Многие страны, в том числе из БРИКС, заинтересованы в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении со студентами.

"Что касается сотрудничества с другими странами, с США, оно продолжается", - отметил глава государства. "Международная космическая станция создана, функционирует. Сегодня есть разные идеи относительно того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, конечно, будет продолжаться, в том числе и с новыми партнерами", - указал он.

Путин подчеркнул, что у РФ и КНР "большие планы - интересные, хорошие и грандиозные". "Вообще со странами БРИКС в целом - с Индией, с Южной Африкой, с Бразилией", - добавил российский лидер.