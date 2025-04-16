В Германии врачу паллиативной медицины инкриминируют убийство 15 пациентов

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Прокуратура Берлина обвинила 40-летнего врача паллиативной медицины в убийстве по меньшей мере 15 человек. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В настоящее время следствие проверяет еще 75 подозрительных случаев, не исключено, что число жертв может существенно возрасти. По информации прокуратуры, мужчина убивал пациентов в период с 22 сентября 2021 по 24 июля 2024 года. Он вводил им анестетик и мышечный релаксант. Последний провоцировал паралич дыхательных мышц, что приводило смерти.

Прокуратура полагает, что врач действовал "из низких побуждений", убивая лиц, заведомо для него находившихся в беспомощном состоянии. Подозреваемый с августа прошлого года находится в следственном изоляторе.